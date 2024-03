Mourinho, nuova pista in panchina: possibile senza lo scudetto | ESCLUSIVO

Esonerato dalla Roma, José Mourinho cerca una nuova panchina per la prossima stagione. Spunta la pista turca del Fenerbahce

“Vorrei lavorare già domani se possibile, ma non voglio commettere l’errore di fare la scelta sbagliata”. Pensieri e parole di José Mourinho. Esonerato dalla Roma lo scorso 16 gennaio, il tecnico portoghese ha voglia di tornare in panchina il prima possibile.

Ma dove potrebbe finire lo Special One? Per i bookmaker le ipotesi più probabili due: da un lato il ritorno in Premier League per una seconda avventura al Manchester United, una terza al Chelsea oppure al Newcastle. Dall’altro lo sbarco nella Saudi League araba, magari all’Al Hilal capolista o all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Difficile, ma da non scartare, l’ipotesi che Mourinho possa pensare ad una Nazionale e diventare commissario tecnico del Brasile, mentre in Serie A il suo nome è stato accostato prima al Napoli e ora alla Juventus, anche se i rumors non trovano conferme. C’è poi una nuova pista, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, che porta in Turchia e più precisamente al Fenerbahce. I gialloblu sono soddisfatti del lavoro di Kartal in panchina, ma prima di rinnovargli il contratto in scadenza a giugno vogliono vedere come andrà a finire la stagione visto il testa a testa con il Galatasaray che ha 2 punti di vantaggio a nove giornate dal termine. Qualora non dovesse vincere la Super Lig, i Canarini Gialli potrebbero pensare al cambio di allenatore, con Mourinho tra i papabili per il club di Istanbul.