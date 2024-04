Valzer dei Ds in Serie A: Fiorentina tratta con Macia, intreccio con la Roma | CM.IT

Il dirigente spagnolo potrebbe tornare a Firenze a distanza di qualche anno

Si preannuncia un’estate calda in Serie A, non solo per quanto riguarda il mercato dei calciatori, ma anche per quello dei dirigenti. A far scattare l’effetto domino è stato innanzitutto Nicolas Burdisso: il direttore sportivo della Fiorentina andrà in scadenza di contratto al termine della stagione e non rinnoverà l’accordo con il club viola.

Fiorentina, dunque, che ha già iniziato la ricerca del nuovo dirigente a cui affidare la gestione del prossimo calciomercato. Secondo le notizie raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, la dirigenza viola si è subito messa alla ricerca di un nuovo ds. Una trattativa è già stata impostata con Eduardo Macia: lo spagnolo, attualmente Direttore Tecnico dello Spezia, ha lavorato a Firenze dal 2011 per oltre tre anni, prima di rescindere il contratto e rientrare in Spagna come ds del Betis.

Da Braida a Manna: il mercato dei dirigenti

La Fiorentina non è l’unica società attiva sul mercato dei dirigenti in vista della prossima estate.

Come svelato nelle scorse settimane, ad esempio, il Napoli ha deciso di puntare su Giovanni Manna della Juventus. Il giovane ds, che nell’ultimo anno ha lavorato a stretto contatto con Cristiano Giuntoli, andrà sostanzialmente a raccogliere la sua eredità all’interno del club azzurro con un anno di ritardo. Come raccontato in esclusiva, anche Ariedo Braida è pronto per una nuova avventura. L’ex direttore generale della Cremonese ha già incontrato a Monaco di Baviera Karl Heinz Rummenigge e potrebbe diventare il nuovo consulente di mercato del Bayern Monaco.

Per quanto riguarda Burdisso, invece, non è escluso che il ds argentino possa rimanere a lavorare in Italia. Nelle scorse settimane avevamo anticipato anche il suo nome all’interno della rosa di direttori sportivi proposti alla Roma dopo l’addio di Tiago Pinto. L’ex viola, che nella Capitale ha lasciato un buon ricordo da calciatore, rimane una possibilità anche in virtù dell’amicizia che lo lega all’ex compagno Daniele De Rossi, già confermato dalla società giallorossa per la prossima stagione dopo l’ottimo lavoro svolto da gennaio ad oggi.