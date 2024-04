Braida consulente del Bayern: il nome per il post Tuchel | ESCLUSIVO

L’ex dirigente di Milan e Barcellona si è già incontrato con Karl-Heinz Rummenigge a Monaco di Baviera. Ecco il suo possibile ruolo

Ariedo Braida è uno dei dirigenti italiani più apprezzati a livello internazionale. Dopo il Milan e una brevissima parentesi alla Sampdoria, il 77enne è stato al Barcellona prima tornare in Italia, dando un contributo importante al riapprodo in Serie A della Cremonese dopo 26 anni.

Senza squadra dalla fine della scorsa stagione, per Braida ora c’è la possibilità di una nuova avventura all’estero. Come appurato in esclusiva da Calciomercato.it, il classe ’46 può diventare presto un consulente del Bayern Monaco. Del resto sono eccellenti i rapporti con Karl Heinz Rummenigge, tornato un anno fa nel club tedesco in qualità di membro del consiglio di sorveglianza. Un ruolo di vertice e di potere sulle decisioni anche sportive della società.

Ma eccellenti sono pure i rapporti col figlio Roman, di professione agente, come dimostra la foto in basso che li ritrae insieme (con loro anche l’agente Simonian) in un noto ristorante di Lecce.

Braida consulente del Bayern Monaco: Allegri per il post Tuchel

A CM.IT risulta esserci già stato un viaggio a Monaco di Braida per incontrarsi di persona con Rummenigge padre.

In qualità di consulente, come appreso e sempre se l’accordo andasse in porto, l’ex dirigente del Milan potrebbe proporre il nome di Massimiliano Allegri – avuto in rossonero – come successore di Tuchel. Tra l’altro l’agente del tecnico della Juventus, Giovanni Branchini, è in ottimi rapporti con lo stesso Rummenigge. Anni fa fu proprio Branchini a condurre la trattativa per Pep Guardiola.