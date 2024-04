Roma, De Rossi vuole Burdisso DT. Fratini alla Fiorentina? Ecco come stanno le cose | CM.IT

Il prossimo mercato estivo vedrà un valzer di dirigenti in Serie A. Burdisso verso l’addio alla Fiorentina, che intreccio con Fratini alla Roma

Dal valzer dei bomber a quelli degli allenatori fino a quello dei dirigenti. La prossima estate si annuncia bollente sul mercato, con tanti club di Serie A che stanno dando vita ad una vera e propria rivoluzione.

Tra le società maggiormente attive, sotto questo punto di vista, c’è sicuramente la Roma. Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, l’allenatore Daniele De Rossi sta spingendo per il ritorno dell’ex compagno Nicolas Burdisso nella posizione di direttore tecnico. L’argentino è in scadenza di contratto con la Fiorentina e oggi ha reso noto di non voler rinnovare. Per rimpiazzarlo i viola starebbero pensando ad un fiorentino doc come Michele Fratini, che come vi abbiamo raccontato è in prima fila per il ruolo di capo scout dei giallorossi. Occupandosi di ambiti diversi, peraltro, i due potrebbero ben coesistere nella Capitale. Senza dimenticare la Juventus, che rappresenta molto più di un semplice terzo incomodo nella corsa al noto talent scout toscano.