Roma, Fratini in pole come capo scout: ecco chi porterebbe nella Capitale

Continua il casting della Roma per definire la nuova dirigenza. Fratini in prima fila come capo scout: da Thuram a Patino, tutti i nomi sul taccuino

C’è grande euforia in casa Roma dopo la vittoria sul Milan che ha proiettato i capitolini alla semifinale di Europa League, dove Dybala e compagni se la dovranno vedere contro i freschi campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

Come è normale che sia, la squadra giallorossa è concentrata sugli obiettivi di questo finale di stagione. Oltre a dare l’assalto al trofeo internazionale sfuggito soltanto ai rigori nella finale contro il Siviglia di un anno fa, c’è da difendere un quinto posto che grazie ai risultati di oggi varrebbe la qualificazione alla prossima Champions. Nel frattempo la famiglia Friedkin sta progettando il futuro: confermato ufficialmente De Rossi in panchina, è tempo di definire il nuovo assetto dirigenziale. Non c’è soltanto da scegliere il nuovo direttore sportivo, con l’ex Massara e Modesto in corsa insieme alla new entry Riccardo Bigon, attualmente al Palermo in qualità di consulente tecnico della holding City Football Group, che comprende dodici club in tutto il mondo tra cui il Manchester City. C’è anche da prendere una decisione sul nuovo capo scout della Roma e a tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, in pole figura il nome di Michele Fratini. Nei giorni scorsi vi abbiamo racconto del blitz del noto talent scout nella Capitale e non si escludono nuovi incontri con i vertici societari. Senza dimenticare che su di lui c’è anche la Juventus, dove Giuntoli dovrà rivedere un po’ il team a sua disposizione dopo l’addio di Manna con destinazione Napoli.

Da Thuram a Delap: gli obiettivi di Fratini alla Roma

Premiato nel 2022 e nel 2023 come migliore talent scout italiano, Fratini viene apprezzato per la sua conoscenza internazionale del calcio, oltre che per la padronanza delle lingue, dal momento che parla inglese e spagnolo come un madrelingua.

E’ probabile che, qualora dovesse sbarcare alla Roma, si metta subito al lavoro per rinforzare e ringiovanire la rosa a disposizione con un paio di colpi per reparto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali potrebbero essere i nomi sulla sua lista: in difesa, come centrale, attenzione a Giorgio Cittadini, classe 2002 di scuola Atalanta ma attualmente in prestito al Genoa che fa della prestanza fisica il suo punto di forza. Sulla corsia destra, invece, piace il 23enne Alessandro Zanoli che tornerà al Napoli dopo il prestito alla Salernitana, ma sul quale ci sarà da fare i conti con la concorrenza di Giuntoli che lo vuole alla Juve dopo averlo scoperto al Carpi. In mediana, oltre a quel Charlie Patino in rotta con l’Arsenal – e rivelato al pubblico italiano proprio da Fratini – c’è Khephren Thuram, seguito anche da Juventus, Inter e Parma. Il centrocampista francese viene valutato circa 25 milioni di euro dal Nizza, cifra importante per un club come la Roma che è sotto il settlement agreement della Uefa, ma che può essere raccolta non solo con la cessione di qualche giocatore, ma anche con gli introiti della eventuale vittoria dell’Europa League e della qualificazione alla prossima Champions. In attacco, infine, potrebbe puntare a rilanciare il suo pupillo Tammy Abraham e provare a portare in Italia anche Liam Delap, centravanti anglo-irlandese classe 2003 di scuola Manchester City che sta giocando in prestito all’Hull City.