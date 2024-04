Inter avvisata: “Lo vedo meglio alla Juventus” | ESCLUSIVO

Le ultime di calciomercato sulle due rivali nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Twitch di Tv Play

Piace molto all’Inter, ma con l’arrivo (a zero) di Zielinski i nerazzurri hanno di fatto completato il centrocampo titolare e semi-titolare della prossima stagione. Il suo futuro, però, potrebbe essere comunque in Serie A, sulla sponda bianconera.

Nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda su Tv Play, lo scout e intermediario Fratini ha esaltato Khephren Thuram, fratello minore di Marcus che dall’estate scorsa gioca alla corte di Simone Inzaghi. Thuram jr sarà uno dei protagonisti del calciomercato estivo, visto che il ventitreenne è destinato a lasciare il Nizza per fare il salto in una big. E chissà che questa big non possa essere la Juventus, anch’essa molto interessata al classe 2001 figlio d’arte.

“È un giocatore particolare perché riesce sempre a liberarsi, ha sia leve lunghe che rapidità di pensiero – le parole di Fratini a Tv Play – Lo seguono in molti perché è davvero un centrocampista moderno. Lui all’Inter o al Milan? L’Inter ha Calhanoglu, adattato da trequartista a play, il Milan ha Bennacer e un giovane di cui sentirete parlare, cioè Kevin Zeroli. Quindi io lo vedrei bene alla Juve…”.

In scadenza a giugno 2025, Thuram ha una valutazione sui 35/40 milioni di euro: “Riesce ad essere una gazzella con la palla tra i piedi – sottolinea Fratini – ma soprattutto si inserisce divinamente”.