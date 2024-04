De Zerbi nel mirino del top club: “È il candidato perfetto”

Potrebbe essere stato delineato il futuro di Roberto De Zerbi: arriva una ‘top’ per il tecnico ex Sassuolo

Sulla panchina del Brighton dal settembre del 2022, Roberto De Zerbi sarebbe pronto a iniziare una nuova avventura: arriva la chiamata del top club.

Ci sarebbe anche il nome di Roberto De Zerbi nella lista dei possibili successori di Erik ten Hag alla guida del Manchester United. Il tecnico ex Sassuolo, infatti, è in corsa con Thomas Tuchel del Bayern Monaco per diventare il nuovo allenatore dei Red Devils in vista della prossima stagione come anticipato da Football Insider.

Tuchel e De Zerbi, infatti, figurano nella lista dei possibili allenatori che i Red Devils stanno valutando nel caso in cui Erik ten Hag lasciasse il club al termine della stagione. Il trainer olandese ha un altro anno di contratto, ma sembra sempre più concreta la possibilità che al termine della stagione corrente decida di lasciare Old Trafford, soprattutto dopo aver sfiorato l’eliminazione in FA Cup per mano del Coventry City, club che milita nel campionato di Championship, la seconda divisione inglese.

De Zerbi al Manchester United: il possibile accordo in estate

Dal suo arrivo dall’Ajax nel 2022, Erik ten Hag non ha mai convinto del tutto i tifosi del Manchester United e allo stato attuale la zona Champions League, ovvero il quarto posto occupato dall’Aston Villa, dista ben 13 punti quando mancano cinque partite alla fine del campionato di Premier League.

E nonostante la qualificazione alla finale di FA Cup, con lo United che affronterà il City nel più classico dei derby di Manchester, il destino di Erik ten Hag sembra segnato. Ecco perché i dirigenti dei Red Devils sono sulle tracce del possibile successore, con Roberto De Zerbi tra i possibili candidati insieme a Thomas Tuchel, attualmente alla guida del Bayern Monaco. Il tecnico italiano, in particolar modo, sarebbe stato individuato come il “candidato perfetto” per subentrare a ten Hag sulla panchina dello United.