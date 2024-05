Batosta Juventus, ora serve soltanto un miracolo

La Juventus trema con la brutta notizia che potrebbe rovinare il finale di stagione: serve solo un miracolo ai bianconeri

La Champions ormai in cassaforte, con solo il sigillo dell’aritmetica da mettere, la Coppa Italia da vincere per tornare ad alzare al cielo un trofeo dopo tre anni di astinenza.

Il finale di stagione della Juventus è tutto qui: prima del rompete le righe, che quasi sicuramente chiuderà anche l’era Allegri, i bianconeri hanno un grande obiettivo da raggiungere. La finale di coppa Italia rappresenta il traguardo da non fallire, anche se la Vecchia Signora non ci arriva nel migliore dei modi.

Gli ultimi mesi sono stati difficili e avari di vittorie per la squadra piemontese che ora deve fare i conti con una batosta importante: Danilo, infatti, ha accusato un problema fisico dopo la gara con la Roma e gli accertamenti hanno evidenziato una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Una diagnosi che mette fortemente a rischio la sua presenza nella finale del 15 maggio contro l’Atalanta. Anzi, secondo quanto riferisce Luca Momblano a ‘juventibus’, per vederlo titolare contro la Dea “servirebbe solo un miracolo”.

Juventus, allarme Danilo: le alternative per la finale di coppa Italia

Ed allora, assodato che il capitano non ci sarà contro la Salernitana venerdì prossimo, resta da capire su quali alternative punterà Allegri per la finale di coppa Italia.

La prima è rappresentata da Alex Sandro, anche lui però alle prese con un infortunio: il brasiliano ha saltato Roma per un sovraccarico al soleo della gamba destra, ma dovrebbe tornare a disposizione per la prossima gara. In difesa potrebbe giocare lui contro l’Atalanta al posto di Danilo oppure Allegri potrebbe lanciare Rugani dal primo minuto.

Difficile ipotizzare un inserimento di De Sciglio con la difesa a quattro, mentre non sembra avere possibilità Djalo, alla ricerca ancora della prima presenza con la Juventus dal suo arrivo a gennaio. Tutto ancora in alto mare, dunque, con la speranza di Allegri di poter recuperare Danilo per quella che ora rappresenta la partita più importante del finale di stagione.