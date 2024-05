Chiesa, una nuova vita. È confermato: ha parlato con l’allenatore della sua prossima squadra

Il futuro di Federico Chiesa resta in bilico, tra un rinnovo con la Juve e l’addio: contatti con l’allenatore e il capitano, pronto il super tridente



Contro la Roma si è vista una delle migliori versioni di Federico Chiesa in questa stagione. Non è arrivato il gol, solo un palo e qualche altra buona occasione. Ma per più di qualche sprazzo il 7 della Juve sembrava essere tornato ai fasti dell’Europeo vinto dagli Azzurri. Un giocatore, in quel formato, di cui la nostra Nazionale ha terribilmente bisogno soprattutto senza un altro giocatore prezioso in attacco come Domenico Berardi.

Ai bianconeri di Allegri invece all’Olimpico non è bastato, visto che il risultato è rimasto bloccato sull’1-1. La Champions resta comunque blindata. A non esserlo è ovviamente il futuro dello stesso tecnico e di qualche altro big juventino come appunto Federico Chiesa. Il suo contratto scade a giugno 2025, una situazione ghiotta per tutti quelli che lo vorrebbero strappare a Giuntoli e chi verrà eventualmente dopo Allegri. La volontà comune ad ora pare proprio quella di restare insieme e prolungare il matrimonio. Il rapporto tra le parti è ottimo e appunto lo stesso Chiesa rimarrebbe volentieri a Torino. Soprattutto con lo stimolo di una più che probabile nuova guida tecnica e un nuovo progetto, magari ritagliato intorno a lui, da ala pura in un 4-3-3. Il tridente con Kenan e Vlahovic, infatti, stuzzica anche lui. Di certo se la Juve vorrà trattenerlo qualcosa dovrà fare subito, cioè appena dopo la fine del campionato o l’acquisizione aritmetica del posto Champions. Perché poi ci sarà l’Europeo.

La soluzione di un accordo cosiddetto ponte con il prolungamento di un altro anno resta sempre l’ipotesi ad oggi più probabile. Anche se il nodo ingaggio c’è. La Juve vuole abbassare il monte stipendi e il classe ’97 guadagna già oltre 5 milioni. Il calciatore dal canto suo vorrebbe un adeguamento, per cui non accetterebbe mai di sicuro una decurtazione in quel senso. Una soluzione può essere quella di mantenere lo stesso ingaggio per firmare subito l’accordo e tamponare così la situazione, ma non è scontato. Anche perché nel frattempo c’è chi spinge per portarlo via da Torino.

De Rossi vuole Chiesa alla Roma: contatti nelle ultime settimane

Si tratta di Daniele De Rossi, che come vi abbiamo già raccontato alcune settimane fa ha alzato la cornetta per chiamare Federico Chiesa e invitarlo a raggiungerlo alla Roma. I due si sono conosciuti e hanno stretto un bel legame durante l’Europeo vinto nel 2021, quando DDR era collaboratore tecnico di Mancini. Tre anni dopo il mister ora in giallorosso, con la conferma già annunciata, sta lavorando per portarlo a Trigoria. I due si sono sentiti più volte nelle ultime settimane e Chiesa avrebbe spiegato a De Rossi di essere pronto a parlare di un possibile trasferimento. C’è anche il fattore ‘privato’, con il matrimonio imminente per l’attaccante della Juve che in caso di trasferimento vorrebbe che si concretizzasse subito in modo da cominciare una vera e propria nuova vita.

E l’attaccante ex Fiorentina avrebbe parlato dei giallorossi anche ad alcuni compagni di Nazionale, confrontandosi con Lorenzo Pellegrini. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, l’ingaggio di Chiesa sostituirebbe quello di Lukaku, destinato a tornare al Chelsea. E De Rossi studia il tridente con Abraham al centro oppure lo stesso Dybala falso nueve. Poi certo, gli ostacoli sono tanti e quasi tutti economici visto che i bianconeri lo valutano comunque tanto e va trovato l’accordo sull’ingaggio con l’agente Ramadani. E poi la Roma dovrebbe prima tornare in Champions, condizione ad ora non di semplice realizzazione visto come si è messo il campionato. Inoltre Chiesa vorrebbe anche valutare in base al nuovo allenatore della Juventus. Tante variabili, ma una certezza: De Rossi ci prova davvero.