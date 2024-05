Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 maggio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 7 maggio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 7 maggio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport apre con ‘Milan, è Sesko’ con lo sloveno del Lipsia che costa 50 milioni e può diventare l’acquisto più caro di sempre per i rossoneri. In taglio alto ‘Chiesa-Juve, aria di sì’ sul rinnovo di un anno. Di spalla “Il calcio resti autonomo”, l’appello dei club che non vogliono controlli dal Governo. E ancora ‘Zona Champions, l’Atalanta aggancia la Roma. al 5o posto’. In taglio basso ‘Inter, serve un’altra super punta’.

In prima pagina sul Corriere dello Sport c’è ‘Roma, voglia di Chiesa’ con DDR che spinge e Friedkin che ci prova. E poi ‘Napoli, un altro regalo’ col pareggio di Udine. Di spalla ‘L’agenzia del governo è un caso internazionale’. E ancora ‘Luis Enrique: “Se il PSG esce non è un fallimento” in taglio basso con ‘Djokovic e Berrettini scaldano Roma’.

Su Tuttosport il titolo in apertura è ‘Rinnovo Chiesa. Si tratta a oltranza’ con la Juve che vuole chiudere prima dell’Europeo. In taglio alto ‘Toro, scoperti i colpevoli!’ Di spalla ‘Oggi Conceicao si libera per il Milan’ e ‘Il calcio si unisce contro il Governo’. In taglio basso ‘Mbappé: la finale il regalo di addio’.