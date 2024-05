Come Lopetegui, altra bocciatura Milan: “Ma come gli viene in mente”

Il Milan a caccia del nuovo allenatore, la bocciatura è palese e non attenuanti: “Non so neanche come gli venga in mente”

Caccia al nuovo allenatore: il Milan è alla ricerca di un tecnico con cui fare ripartire il nuovo progetto. La lista dei nomi accostati al club rossonero è numerosa: nelle ultime ore, come raccontato anche da Calciomercato.it, è stato proposto anche Mancini, nome che non fa breccia però nel cuore della dirigenza milanista.

Le candidature più concrete sono quelle di Paulo Fonseca, Sergio Conceicao e Mark van Bommel, ma non tutte trovano d’accordo esperti e tifosi. Il popolo rossonero è attratto dalla possibilità di ripartire con Antonio Conte, il nome capace di generare nuovo entusiasmo tra la tifoseria. Ma la scelta della società sembrerebbe andare su un candidato diverso: straniero e capace di lavorare anche con i giovani, insomma un identikit lontano dall’allenatore salentino.

Di questo si è parlato a ‘Radio Radio’ con Giancarlo Padovan che ha bocciato senza mezzi termini uno dei candidati principali alla panchina del Milan: Paulo Fonseca.

Calciomercato Milan, Fonseca bocciato: “Ha fallito”

Il giornalista è intervenuto per parlare della panchina del Milan e ha detto la sua sui nomi fin qui in pole per prendere il posto di Stefano Pioli.

“Fonseca non mi sembra un allenatore da Milan perché ha fallito alla Roma – il suo pensiero – . Non so neanche come gli venga in mente. Conceicao ha fatto bene, gioca un buon calcio, è straniero e conosce il calcio italiano ed è un vantaggio”.

Questo però non significa che il tecnico del Porto sia l’uomo giusto: “Non è un nome che scalda la piazza – ha aggiunto Padovan – , l’unico nome in questo senso era Antonio Conte ma non c’è possibilità e volontà economica. Né l’uno, né l’altro dei due nomi che mi hai fatto mi sembrano persuasivi.