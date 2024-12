Un altro olandese in Serie A: la Juve prova ad anticipare il colpo per il jolly d’attacco

I bianconeri hanno bisogno a gennaio di almeno un difensore, ma anche in attacco la situazione non è rosea: dalla Germania spunta una possibilità intrigante che può interessare anche il Milan

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e con lui la possibilità di rinforzarsi nell’immediato ma anche cominciare a seminare e costruire per la sessione estiva. Senza dubbio alcuno la Juventus, insieme forse alla Roma, è quella che ha più bisogno di alcuni tasselli, ben precisi nel ruolo. I bianconeri hanno bisogno di uno o due difensori per sopperire agli infortuni di Bremer e Cabal, ma probabilmente anche di un attaccante. I giallorossi invece vanno a caccia in primis di un terzino destro, senza disdegnare eventuali occasioni sulla fascia opposta, e magari un giocatore offensivo che possa dare respiro a Dovbyk, magari più affidabile di Shomurodov.

Concentrandosi sulle vicende di casa Juve, però, come dicevamo Giuntoli dovrà di sicuro prendere almeno un difensore, con Antonio Silva del Benfica che può essere il nome giusto. Anche se dal Benfica servirà come minimo uno sconto importante sui 25 milioni di valutazione, o almeno che conceda una formula più favorevole. Sul fronte attacco, invece, il dt ha spiegato come di base non c’è la volontà di aggiungere qualcuno visto che nei piani della Juventus c’è di recuperare Milik per l’anno nuovo. Ma il polacco è out dalla scorsa stagione, se rientrerà sarà comunque un enorme punto interrogativo. E i bianconeri hanno dimostrato di non potersi permettere ulteriori buchi nel ruolo di punta.

Per cui non va escluso nulla, anzi. Jonathan David piace, ma è un obiettivo per giugno soprattutto se li libererà a zero come pare. Anche se la concorrenza è tantissima. Giacomo Raspadori può essere il nome più pronto all’uso, ma anche all’estero di chance ne possono arrivare. Ad esempio in uscita dal Borussia Dortmund c’è Donyell Malen.

Malen può lasciare il Borussia Dortmund: è in scadenza. Juve e Milan ci pensano

In questo primo terzo di stagione, il Borussia Dortmund non sta di certo facendo benissimo, fermo al quinto posto in classifica con 20 punti ovvero già 10 di ritardo sul Bayern capolista. La squadra di Nuri Sahin segna poco rispetto al solito, anche perché manca ancora qualche incastro. Fino ad ora non ha trovato molto spazio Donyell Malen, arrivato in giallonero nel 2021. In realtà ha giocato quasi sempre, però non da titolare, faticando a trovare ritmo e continuità.

Per questo, anche secondo alcune indiscrezioni dalla Germania, il Dortmund sta considerando di cederlo già a gennaio. La valutazione è di 25-30 milioni, non pochi ma neanche tantissimi per un calciatore ancora giovane che può giocare in tutti i ruoli. In Bundes ha giocato prettamente da esterno destro d’attacco, ma può agire anche a sinistra (e lì con Nico Gonzalez spesso out la Juve a volte è scoperta) e soprattutto da punta centrale. In Olanda al PSV è proprio da centravanti che è esploso, con doti certamente atipiche. Ma i gol li ha sempre segnati. Parliamo di un calciatore indiscutibile dal punto di vista tecnico, un tipo di attaccante mobile, è quello che piace a Thiago Motta. Fa parte della stessa agenzia che cura gli interessi di Koopmeiners e McKennie in bianconero, ma per gennaio servirebbe una grossa mano dal Borussia Dortmund sulla formula.

Giuntoli non ha intenzione di spendere, ma può magari impostare le basi anche per l’estate. In Serie A, soprattutto a giugno, può diventare un’occasione importante per il Milan che dovrà un po’ cambiare l’attacco. E si sa che gli olandesi in rossonero hanno sempre avuto spazio e terreno fertile. Tra l’altro Malen il primo luglio entrerà nel suo ultimo anno di contratto, un motivo in più per farci un pensierino tra qualche mese di sicuro, ma anche per lavorarci da subito.