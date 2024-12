“David-Inter e futuro di Thuram”: ecco il piano di Oaktree | VIDEO CM.IT

Su Calciomercato.it, gli ultimi scenari di mercato nerazzurri: l’idea per l’attaccante canadese rimane concreta, ecco cosa intendono fare i campioni d’Italia per mettere le mani sul bomber

Si parla di calciomercato dell’Inter a Ti Amo Calciomercato.it sul canale YouTube. Ospite del programma di Calciomercato.it è Stefano Fiore di Spormediaset.

Il focus va sul prossimo attacco. Il nome piĂą chiacchierato del momento in casa nerazzurra è sicuramente quello di Jonathan David. Vista la politica adottata da Oaktree, però, i tifosi temono anche la partenza di qualcuno di importante – “L’estate me l’aspetto movimentata – afferma il giornalista di SportMediaset -, ma si cercherĂ di mantenere l’ossatura della squadra, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili. VerrĂ scandagliato il mercato dei parametri zero e non è un caso che l’Inter sia sulle tracce di Jonathan David. Si guarderĂ anche e soprattutto agli Under 25. Per la difesa attenzione al mercato italiano e a profili sconosciuti”

L’idea dell’Inter è quella di fare entrare il giocatore del Lille sostituzione di Correa e Arnautovic – “La preoccupazione, però, è che vada a sostituire Thuram, perchĂ© se dovesse arrivare la grande offerta la plusvalenza sarebbe enorme – afferma Fiore -. Ma se guardi al costo di Correa e Arnautovic andrebbe a coprire proprio quello di Davide. E’ chiaro che poi servirebbe anche un’altra punta. Facciamo, però, attenzione a quello che ci sarĂ attorno a Thuram, con il Psg e la Premier che potrebbero fare offerte che Oaktree valuterebbe seriamente”.

Calciomercato Inter, tre nomi per la difesa e il futuro di Inzaghi: le prossime mosse di Marotta

Per quanto riguarda il reparto difensivo, è molto probabile che l’Inter si muova in estate. Difficile, quindi, un colpo giĂ a gennaio.

“E’ il reparto che fa piĂą notizia, ma in questo inizio di stagione Acerbi è stato spesso fuori. Si potrebbe pensare ad un innesto, ma sappiamo come la proprietĂ sia poco propensa a degli investimenti a gennaio – prosegue Fiore -; Oaktree è un po’ piĂą restio, a meno che non si trovi un’occasione. Si sono fatti i nomi di Ismjili, Bijol e Tah, ma che sono nomi però piĂą per il futuro. Secondo me se non ci saranno infortuni a lungo termine e oggi non è così per fortuna, ci si proverĂ ad arrangiarsi con giocatori come Carlos Augusto e Darmian che sono utilizzabili come braccetti”.

Si parla infine anche del futuro di Simone Inzaghi, che ha un contratto fino al 2026 con opzione per un’altra stagione- “Ci sono delle voci dall’Inghilterra, secondo me è un’ipotesi da non scartare. L’Inter si troverebbe poi davanti ad un bivio, se andasse via Inzaghi bisognerebbe capire chi arriverebbe. Allegri? Sarebbe dovuto arrivare dopo Conte, prima di Inzaghi, ora non so se andrebbe bene per la politica di Oaktree. Qualche tempo fa si vociferava di Simeone, ma ha uno stipendio davvero alto. Il tema della sostituzione di Inzaghi sarebbe certamente interessante”.