Gudmundsson ha detto sì: scambio e 43 milioni

Albert Gudmundsson infiamma il mercato: le big di Serie A e della Premier League di contendono il cartellino dell’attaccante del Genoa

Dopo la sbornia e la festa scudetto, l’Inter si è già messa all’opera per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per il mercato estivo.

La prossima sarà una stagione ancora più ricca di impegni e l’allenatore piacentino ha chiesto maggiori garanzie sul competitività della squadra e nel completare adeguatamente il parco giocatori a sua disposizione. Zielinski e Taremi evidentemente non bastano, con il duo Marotta-Ausilio al lavoro per accontentare Inzaghi che prossimamente si legherà a doppio filo al sodalizio campione d’Italia fino al 2027 firmando il rinnovo di contratto. Il tecnico ha chiesto specialmente un attaccante e l’Inter potrebbe contare anche cinque punte ai nastri di partenza del prossimo campionato.

Calciomercato Inter, il piano per il colpo Gudmundsson in attacco

Taremi andrà ad aggiungersi al collaudato tandem formato da capitan Lautaro Martinez e Thuram, mentre resta incerta la permanenza di Arnautovic che ha deluso al suo ritorno a Milano.

Chi lascerà sicuramente l’Inter è Sanchez, con Inzaghi e la dirigenza che al rientro ad Appiano Gentile valuteranno il da farsi con Valentin Carboni dopo il prestito al Monza. Per completare l’attacco, oltre al sogno Zirkzee, in prima fila c’è soprattutto Albert Gudmundsson, protagonista e in in grande evidenza con la casacca del Genoa. L’Inter vuole superare la concorrenza della Juventus e dei ricchi club di Premier League e vorrebbe ripetere l’operazione andata in porto l’ultima estate per Frattesi con il Sassuolo: prestito oneroso con obbligo di riscatto, oltre a una contropartita nell’affare. Marotta potrebbe così mettere sul piatto il prestito di uno tra Zanotti, Oristanio o Carboni, conservandone comunque il controllo con l’inserimento di un’opzione di recompra.

Gudmundsson è valutato circa 30 milioni di euro e avrebbe già detto sì al trasferimento a Milano. L’Inter offrirebbe all’attaccante islandese un contratto quinquennale da poco più di 2,5 milioni di euro a stagione. Un affare complessimo insomma intorno ai 43 milioni di euro per il classe ’97, autore di 14 reti con il ‘Grifone’ nel campionato in corso.