Manca solo l’ufficialità: lasciano l’Inter dopo la festa scudetto | CM.IT

L’Inter festeggia scudetto e seconda stella, mentre Marotta e Ausilio hanno già iniziato le manovre sul mercato: addio per quattro alla squadra nerazzurra

Festa totale per l’Inter, con Milano che si tinge di nerazzurro per la parata dei campioni d’Italia dopo il match contro il Torino. Oltre 300 mila persone in strada per acclamare Lautaro Martinez e compagni per il trionfo in campionato.

Un successo storico e che oltre al 20° scudetto ha portato la seconda stella sulle maglie della ‘Beneamata’. Giocatori scatenati sul bis scoperto e con qualcuno (Dumfries) che è andato anche oltre nei festeggiamenti. Nel mirino delle polemiche è finito inoltre Juan Cuadrado, che ha partecipato ai cori di sfottò contro la Juventus e che inevitabilmente è stato attaccato dai suoi ex tifosi sui social. Il colombiano è stato uno dei più attivi tra canti, cori e balli con i tifosi, provocando la furia del popolo bianconero. Cuadrado era sbarcato all’ombra della Madonnina in estate a parametro zero dopo l’addio alla Juve, conquistando il suo sesto scudetto in Italia e ovviamente il primo con la casacca nerazzurra.

Calciomercato Inter, non solo Cuadrado: addio per quattro in estate

Primo e unico, visto che a meno di clamorosi colpi di scena l’esperto laterale sudamericano non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno con l’Inter come appreso da Calciomercato.it.

Cuadrado ha collezionato in stagione appena 9 presenze e meno di 300 minuti, complice anche una lunga sosta ai box per l’operazione al tendine Achilleo. Le incognite sulle condizioni fisiche e un rendimento sempre più in fase calante porteranno la dirigenza di Viale della Liberazione a fare altre scelte e a chiudere dopo una sola stagione il rapporto con il classe ’88 ex Juve. L’Inter si libererà anche di un ingaggio pesante (oltre i 4 milioni lordi) e sulla falsariga di Sanchez: pure il cileno è in scadenza e non rientra nei piani di Marotta e Ausilio per l’attacco del futuro. Insieme ai due sudamericani strada tracciata inoltre per Sensi, già vicino al passo d’addio a gennaio dopo il mancato approdo al Leicester.

Manca solo l’ufficialità per la tripla partenza ad Appiano Gentile e al quale probabilmente si unirà Klaassen, corpo estraneo nello scacchiere di Inzaghi e con l’Inter che difficilmente farà valere l’opzione di rinnovo visto anche l’arrivo a luglio di Zielinski.