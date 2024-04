Torna dopo 127 giorni per il sesto scudetto: ma all’Inter non c’è posto | CM.IT

L’Inter domani affronta il Cagliari nel posticipo di campionato: c’è un ritorno nella lista dei convocati di Simone Inzaghi

Si rivede Juan Cuadrado nell’Inter. Domani, dopo 127 giorni, tornerà in distinta il laterale colombiano nella sfida di campionato in programma al Meazza contro il Cagliari.

L’ex Juventus, tornato da un paio di settimane ad allenarsi regolarmente con il gruppo, è assente dalla fine del 2023 quando si era operato al tendine Achilleo che lo aveva frenato e costretto a diverse pause ai box già nei primi mesi della sua esperienza all’Inter. Cuadrado è sceso in campo l’ultima volta il 9 dicembre nella gara casalinga contro l’Udinese e torna così a disposizione di Simone Inzaghi a oltre 4 mesi dall’ultima apparizione con la casacca nerazzurra. L’esperto esterno classe ’88 – approdato in estate a parametro zero all’ombra della Madonnina – in precedenza aveva messo a referto 9 presenze complessive (soltanto una da titolare), collezionando due assist contro Fiorentina e Napoli. Al pari di Cuadrado, Inzaghi ritroverà tra i convocati anche de Vrij, che aveva saltato le ultime partite con Empoli e Udinese per un infortunio agli adduttori della coscia.

Calciomercato Inter, niente rinnovo per Cuadrado: addio dopo lo scudetto

Sia l’olandese che l’ex Juventus partiranno dalla panchina, mentre è ballottaggio in attacco tra Sanchez e Arnautovic per sostituire lo squalificato Lautaro Martinez.

Inzaghi solo domattina dopo l’ultima sgambata (la squadra stasera resterà in ritiro ad Appiano) scioglierà i dubbi sul prescelto da affiancare a Thuram, così come in difesa dove Carlos Augusto insidia Bastoni. Sempre nel reparto arretrato, con Pavard out per squalifica, spazio invece a Bisseck da braccetto destro. Tornando a Cuadrado, domani Inzaghi gli farà riassaporare l’atmosfera e il clima partita dopo diversi mesi, ma il futuro del colombiano resta lontano da Milano. Il 35enne laterale – come raccolto da Calciomercato.it – è destinato infatti a lasciare dopo una sola stagione l’Inter e al momento non c’è nessuna trattativa in ballo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Scenario che non cambierà nelle prossime settimane e a meno di clamorosi dietrofront Cuadrado saluterà Appiano Gentile al termine del campionato, con uno scudetto in più in bacheca (dopo i cinque conquistati alla Juve) anche se non da protagonista.

Sulla scelta, oltre l’età e gli acciacchi fisici, pesa anche l’ingaggio da oltre 4,5 milioni di euro al lordo del colombiano. Difficile a questo punto una permanenza in Italia per Cuadrado, sondato negli ultimi tempi da diverse squadre turche oltre alle sirene dall’Arabia Saudita e dalla MLS americana.