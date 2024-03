Cuadrado tra rientro e futuro lontano dall’Inter: piace a tre club | ESCLUSIVO

Cuadrado si avvicina al ritorno in campo con l’Inter, ma inizia a tenere banco anche il suo futuro: tre club pensano al colombiano, ecco quali sono

Fermo dallo scorso dicembre per un infortunio al tendine d’Achille che lo ha costretto ad operarsi, Juan Cuadrado vede la luce in fondo al tunnel. In questi giorni l’esterno colombiano si sta ancora allenando a parte e spera di tornare a disposizione di Inzaghi al più tardi per il derby contro il Milan del prossimo 22 aprile.

Arrivato in estate a parametro zero dalla Juventus, Cuadrado non è riuscito a dare il suo contributo alla causa nerazzurra a causa dei problemi fisici che lo hanno tenuto spesso lontano dai campi di gioco. L’Inter già a gennaio si è cautelata prendendo Buchanan come suo sostituto e con ogni probabilità saluterà il colombiano al termine della stagione e del contratto a giugno. Alla soglia dei 36 anni da compiere a fine maggio, Cuadrado però ha ancora voglia di mettersi in gioco e le possibilità non mancano: dall’Arabia Saudita alla MLS statunitense passando per il ritorno in Sud America. Ma negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato anche al campionato turco. In particolare, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, tre sono i club della Super Lig che hanno mostrato interesse per l’ex Udinese: si tratta del Fenerbahce, del Trabzonspor e del Besiktas. Per i bianconeri di Istanbul si tratta di un ritorno di fiamma, visto che già la scorsa estate provarono a convincere Cuadrado a trasferirsi sul Bosforo.