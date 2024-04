“Chi non salta è juventino”: la reazione di Cuadrado fa discutere

Nella festa dell’Inter protagonista anche Cuadrado: la reazione del colombiano al coro ‘chi non salta è juventino’

Juan Cuadrado protagonista della festa scudetto dell’Inter. Il colombiano, che per sei anni ha vestito anche la maglia della Juventus, è stato uno dei calciatori più ‘scatenati’ sul pullman scoperto che ha fatto il giro di Milano, portando Lautaro Martinez e compagni al Duomo per ricevere l’abbraccio del popolo nerazzurro.

Dopo aver indossato gli occhiali con le due stelle, gesto non certo apprezzato dai suoi ex tifosi juventini, è stato applaudito anche quando la squadra è stata presentata in Piazza Duomo. Proprio in quest’occasione Cuadrado ha risposto al coro dei tifosi interisti dedicato alla rivale di sempre.

Inter, Cuadrado salta e canta con i tifosi

Il colombiano ha, infatti, risposto saltellando quando è stato intonato il più classico dei cori ‘chi non salta è juventino’. Un gesto che non è passato inosservato e ha fatto discutere visto i sei anni trascorsi alla Juventus.

Lo stesso Cuadrado, che non ha certo vissuto la sua miglior stagione considerati gli appena 262 distribuiti in 9 presenze, ha poi intonato ‘Per la gente che…’, canzone che è diventata il vero e proprio inno del ventesimo scudetto dell’Inter.