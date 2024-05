Conte al Milan, UFFICIALE: ci hanno messo la firma

Il tecnico salentino ha l’appoggio della quasi totalità del tifo rossonero. Ecco cosa sta succedendo

Lo spot di Stellini per Conte al Milan ha ulteriormente infuocato il tifo rossonero. Quasi tutto schierato a favore dell’arrivo a Milanello dell’ex tecnico di Juventus e Inter.

La società pensa ad altri profili, ma i milanisti non mollano. ‘Milan Zone’ ha fatto partire una nuova petizione pro Conte, superando in poche ore il traguardo delle 1.000 firme.

“Dopo il movimento #NOPEtegui siamo tornati con una nuova richiesta, chiediamo ad alta voce Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan – recita il commento in allegato alla petizione su ‘Change.org’ – Conte ha dimostrato la sua competenza e il suo talento in numerose occasioni, portando le sue squadre a vincere titoli importanti (4 scudetti, 1 Premier League, 1 Supercoppa Italia e 1 FA Cup). La sua esperienza e le sue capacità strategiche potrebbero essere ciò di cui i rossoneri han bisogno per tornare ai suoi giorni di gloria”.

“Secondo una recente indagine condotta da Gazzetta dello Sport, oltre l’80% dei tifosi rossoneri vorrebbe vedere l’ex CT della nazionale alla guida della squadra – prosegue – Chiediamo quindi al management del club di prendere in considerazione la nostra richiesta e di nominare Antonio Conte come prossimo allenatore del Milan. Firma questa petizione se condividi questo desiderio con noi! #CONTEALMILAN“. Al momento Conte ha solo il Napoli come pista concreta.