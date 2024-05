Assalto a Barella: via dall’Inter con 75 milioni o con lo scambio

Nicolò Barella di nuovo nel mirino di un top club: 75 milioni sull’unghia o uno scambio, ecco il piano per portarlo via dall’Inter

Tra i protagonisti dell’Inter scudettata, sicuramente c’è Nicolò Barella, colonna del centrocampo nerazzurro. A livello di numeri, magari, leggermente meno incisivo rispetto al passato, ma ugualmente determinante in mezzo al campo con le sue accelerazioni e la sua qualità. E non sorprende che in tanti, al di fuori del club fresco campione d’Italia, vogliano mettere le mani su di lui.

Inter che vorrebbe naturalmente trattenere Barella più a lungo possibile e infatti sta discutendo per il suo rinnovo. Ma il giocatore, come detto, è nelle mire di club importanti e proposte importanti arriveranno. A quel punto, starà alla squadra mercato nerazzurra, di concerto con il tecnico Inzaghi, capire che cosa fare. Un primo assalto, a questo proposito, sta già per arrivare.

Inter, Ancelotti vuole Barella al Real Madrid: il piano

Il Real Madrid non difetta certo in termini di qualità in mezzo al campo, ma vuole rinforzarsi e soprattutto perderà Modric a fine stagione. Sulla panchina dei ‘Blancos’, c’è del resto uno sponsor di Barella come Carlo Ancelotti, che lo vorrebbe eccome.

Il centrocampista sardo viene monitorato da tempo dal Real e anche la valutazione dell’Inter di 75 milioni, secondo ‘Todofichajes.com’, non viene ritenuta un ostacolo insormontabile, anzi. In alternativa, il club spagnolo potrebbe proporre come parziale contropartita nell’affare Dani Ceballos, che in questi anni al Bernabeu ha sempre faticato a trovare spazio e potrebbe pensare a rilanciarsi altrove.