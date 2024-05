“Gravi comportamenti”: Milan, la denuncia di Maldini

Nota del legale dell’ex Dt rossonero: “Diffida chiunque dalla reiterazione di tali comportamenti e si riserva, se del caso, ogni azione a tutela del proprio cliente”

Sta avendo strascichi pesanti l’intervista che Paolo Maldini ha rilasciato a ‘Radio Tv Serie A’ la scorsa settimana. Dopo l’accusa di Alessandro Alciato, il quale ha scritto su Instagram di aver avuto “pressioni per non mandarla in onda“, l’ex Bandiera e Dt del Milan ha comunicato all’agenzia ‘Ansa’ di essersi affidato all’avvocato Buongiorno “per la propria tutela da tali gravi comportamenti ingiustamente subiti”.

“L’avvocato Danilo Buongiorno, a nome e per conto del Sig.Paolo Maldini”, recita la nota, “diffida chiunque dalla reiterazione di tali comportamenti e si riserva, se del caso, ogni azione a tutela del proprio cliente; ed a difesa del diritto fondamentale di libertà di espressione”.