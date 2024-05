Conte-Napoli, c’è l’incontro: il piano di De Laurentiis

Il Napoli prova il tutto per tutto per mettere le mani su Antonio Conte: incontro tra De Laurentiis e il tecnico, la proposta

Una annata da incubo senza fine, per il Napoli, che potrebbe concludersi addirittura con l’esclusione da tutte le competizioni europee nella prossima stagione. Azzurri all’ultima chiamata, venerdì sera, contro la Fiorentina, in trasferta. Soltanto una vittoria terrebbe in piedi, di fatto, le possibilità di qualificarsi alla Conference League, dopo il successo di ieri sera dei viola contro il Monza.

Dopo una stagione del genere, è d’obbligo correre ai ripari con scelte forti. A cominciare dall’allenatore, con Antonio Conte candidato sempre più autorevole. Su Calciomercato.it vi abbiamo raccontato di come De Laurentiis spinga sull’arrivo di Conte, sebbene dall’altra parte l’ad Chiavelli non sia convinto e ritenga che l’operazione sia rischiosa dal punto di vista economico. Il presidente partenopeo vuole accelerare, però, conscio del fatto che solo un nome come quello dell’ex Ct potrebbe riaccendere l’entusiasmo e avere chance di riportare in auge gli azzurri.

Conte al Napoli, tra ingaggio e accordo sulla buonuscita: i dettagli

Secondo ‘Sportitalia’, in particolare, avrebbe avuto luogo qualche giorno fa un incontro tra De Laurentiis e Conte, in cui sarebbe stata presentata una proposta al tecnico salentino.

Proposta che ricalcherebbe quella raccontata sulle nostre pagine, con parte fissa e bonus che potrebbe in qualche modo andare a coprire i circa 8 milioni di euro richiesti da Conte. Non solo, però, si sarebbe disquisito anche di un altro argomento piuttosto importante dal punto di vista economico, vale a dire il discorso di una eventuale buonuscita da corrispondere a Conte in caso di separazione anticipata per mancato raggiungimento dell’obiettivo qualificazione in Champions League.