Varane in Serie A: arriva l’annuncio UFFICIALE

Il difensore francese è in scadenza di contratto col Manchester United, nel quale è approdato tre estati fa per circa 40 milioni di euro

Dopo tre anni deludenti è finita l’avventura di Raphael Varane al Manchester United. L’ufficialità p arrivata poco fa dai canali social dei ‘Red Devils’. “Merci, Raphael”, ha scritto il club inglese sul suo profilo X comunicando l’addio del difensore francese al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto.

Per Varane si parla di approdo in Arabia, nella Saudi League. Ma negli ultimi mesi è stato accostato ad altri campionati, dalla MLS statunitense alla nostra Serie A. Il trentunenne ex Real Madrid è stato accostato – nonché offerto – ad almeno un paio di big italiane. Nella fattispecie a Juventus e Inter, tuttavia entrambe hanno priorità e obiettivi diversi.