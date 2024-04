Conte ha detto sì: contratto triennale, torna in Serie A

C’è il sì di Antonio Conte che riparte dalla Serie A con un contratto triennale: è arrivata la decisione del tecnico salentino

Antonio Conte è pronto a ripartire dalla Serie A: il tecnico salentino avrebbe rotto gli indugi e avrebbe dato il via libera per un nuovo progetto.

Corteggiato da tempo dal Napoli, accostato anche al Milan e ad un ritorno suggestivo alla Juventus, l’ex allenatore del Tottenham avrebbe preso la sua decisione: sì alla proposta di Aurelio De Laurentiis.

Stando a quanto riportato dalla ‘Rai’, Antonio Conte avrebbe dato il suo via libera all’offerta proveniente dal Napoli e sarebbe pronto a firmare un contratto triennale con un ricco ingaggio. L’allenatore – stando a quanto riportato – sarebbe convinto di essere l’uomo giusto per rilanciare la squadra partenopea e avrebbe chiesto un mercato mirato, con pochi colpi ma importanti. Inoltre sarebbe convinto della bontà della rosa che andrebbe soltanto riaccesa dal punto di vista psicologico.

Calciomercato Napoli, sì di Conte: accordo per un triennale

Le parti si sarebbero già accordate sull’aspetto economico del contratto triennale e Conte avrebbe anche messo in chiaro che il presidente non dovrà intromettersi nelle scelte tecniche, lasciando carta bianca all’allenatore per quel che concerne l’aspetto tecnico.

Il nome di Conte è da tempo nel mirino di Napoli e Calciomercato.it ha sempre parlato di lui come dell’obiettivo numero uno della società. Un corteggiamento iniziato ad ottobre, fin dai primi scricchiolii di Garcia. Per la prossima stagione in lista per la panchina del Napoli ci sono anche altri nomi: come raccontato dalla nostra redazione piacciono Stefano Pioli (in uscita dal Milan) e Gasperini, con quest’ultimo che sarebbe disponibile ad ascoltare le eventuali proposte partenopee ma legato da un contratto con l’Atalanta che non ha alcuna intenzione di lasciarlo libero.

Il momento della scelta, ad ogni modo, è ormai in arrivo e nel giro di non più di qualche settimana si saprà chi sarà il nuovo allenatore del Napoli.