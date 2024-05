Infortunio muscolare, tegola per l’allenatore: cambio immediato

Problemi a gara in corso in Torino-Bologna, l’allenatore deve operare subito la sostituzione per infortunio

Venerdì di campionato con la sfida delicata tra Torino e Bologna. Granata all’ultima chiamata per provare a inseguire ancora l’Europa, i rossoblù cercano punti fondamentali per rafforzare il piazzamento Champions. Per uno dei due tecnici, c’è però un cambio forzato di un big da effettuare già nel primo tempo.

Al 28′, si è accasciato a terra dopo uno scatto Vlasic, toccandosi l’inguine. Guaio muscolare che ha richiesto il cambio immediato, il fantasista croato non ce l’ha fatta a continuare. Brutta tegola per Juric. Al suo posto, nel Torino, Linetty, con Ricci ad alzarsi nella posizione di trequartista a ridosso di Sanabria e Zapata.