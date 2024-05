Accordo verbale con Vlahovic: il serbo saluta la Juventus

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus al termine di questa stagione: c’è già l’accordo verbale con il nuovo club

Diciassette gol in stagione. Non certo pochi per chi fino a qualche mese fa era messo puntualmente sul banco degli imputati.

Dusan Vlahovic si è ripreso la Juventus a suon di reti ed ora la sua permanenza a Torino sembra essere il punto da cui ripartire per costruire la squadra del futuro. Un piano che però deve fare i conti con qualche ostacolo. In primo luogo c’è l’ingaggio del calciatore, destinato a superiore i dieci milioni di euro e diventare il più pesante della rosa bianconera.

Un aspetto da tenere in considerazione e sul quale Giuntoli sta lavorando: l’idea è di prolungare il contratto, abbassando lo stipendio in modo da renderlo più sostenibile. Un aspetto che va di pari passo con un altro ostacolo alla permanenza di Vlahovic alla Juventus: la corte di alcune delle big d’Europa. Il serbo piace, ad esempio, all’Arsenal: non è un segreto che Arteta voglia un bomber per i Gunners e che l’ex Fiorentina sia tra i suoi preferiti.

Arsenal, ma anche Barcellona che in estate potrebbe salutare Lewandowski. Proprio sui blaugrana arriva un’indiscrezione destinata ad agitare il sonno dei tifosi bianconeri.

Calciomercato Juventus, accordo Barça-Vlahovic

Stando a quanto riportato da Enric Canyellas su X, il Barcellona avrebbe già raggiunto un accordo verbale con Dusan Vlahovic per l’arrivo in blaugrana la prossima estate nel caso in cui Lewandowski andasse via.

Il club vorrebbe fare un’operazione economicamente alla pari tra serbo e polacco, ma non è neanche da escludere che l’arrivo del serbo sia rimandato al 2025. Xavi è un estimatore di Vlahovic e da due anni il Barcellona starebbe sulle sue tracce. Quest’estate, in caso di addio di Lewandowski, potrebbe esserci l’assalto con la Juventus che dovrebbe quindi decidere se accettare l’eventuale offerta o alzare il muro e tenersi il calciatore.