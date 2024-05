Il Milan sfrutta la clausola: blitz per la panchina

Il Milan in pieno casting per la panchina, blitz improvviso dei rossoneri: la clausola che può agevolare il Diavolo per il nuovo allenatore

Giornate frenetiche per il Milan, che con le mani sul secondo posto in campionato pensa alla prossima stagione e all’avvio di un nuovo ciclo. Necessario trovare un nuovo allenatore, con Pioli giunto a fine corsa. In casa rossonera, si stanno valutando diverse opzioni.

Il Diavolo pareva orientato verso Lopetegui, ma il nome dell’ex Ct spagnolo non convinceva l’ambiente e il club è tornato sui suoi passi. Calciomercato.it ha anticipato sulle proprie pagine il summit tra i dirigenti del Milan che sarà probabilmente decisivo per la scelta definitiva del tecnico. Nel casting attuale per la panchina, figurano i nomi di Van Bommel, di De Zerbi (ma c’è anche il Bayern) ma non solo.

Milan, ritorno alla carica per Conceicao: il portoghese ci pensa

Milan nuovamente a caccia di Sergio Conceicao, come riportato da ‘Sky Sport’. Il tecnico portoghese era stato già seguito in passato, ora le condizioni potrebbero essere favorevoli.

Conceicao ha da poco rinnovato con il Porto, ma per l’ex giocatore di Inter, Parma e Lazio la figura di riferimento in società era Pinto da Costa, che invece è stato subito dopo rimpiazzato alla presidenza dei ‘Dragoes’ da Villas Boas. Dunque, il tecnico starebbe pensando all’addio e avrebbe anche una clausola da sfruttare nel caso in cui volesse lasciare il Porto e non ci fossero più le condizioni per restare. Il Milan avrebbe già preso contatti nei giorni scorsi e sarebbe in attesa di sviluppi.