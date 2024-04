Serie A, Frosinone-Salernitana 3-0 | La cronaca del match

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Stirpe’ tra il Frosinone di Di Francesco e la Salernitana di Colantuono in tempo reale

La Salernitana è di scena sul campo del Frosinone in Ciociaria nell’anticipo del venerdì valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Fourneau della sezione di Roma.

Reduci da una striscia di quattro pareggi consecutivi iniziata con il Genoa e proseguita con Bologna, Napoli e Torino, i gialloazzurri di Eusebio Di Francesco vogliono tornare a vincere. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per abbandonare il terzultimo posto in coabitazione con l’Udinese e raggiungere almeno momentaneamente Verona ed Empoli. Per i granata di Stefano Colantuono, privi dello squalificato Candreva e provenienti dalle sconfitte contro Lazio e Fiorentina, si tratta davvero dell’ultima spiaggia: se non dovessero vincere stasera, infatti, la retrocessione in Serie B sarebbe già aritmetica. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, oltre che in streaming su tablet, smartphone e pc sulla app di Dazn. All’andata la sfida terminò in parità con il risultato di 1-1 in virtù dei gol messi a segno da Romagnoli e dall’ormai ex Cabral. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Benito Stirpe’ tra Frosinone e Salernitana live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Frosinone-Salernitana

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Pierozzi, Fazio, Pirola, Bradaric; Sambia, Basic, Coulibaly; Vignato, Tchaouna; Ikwuemesi. All. Colantuono

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 86, Milan 69, Juventus 64, Bologna 62, Roma 58, Atalanta* 54, Lazio 52, Napoli 49, Fiorentina* 47, Torino 46, Monza 43, Genoa 39, Lecce 35, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Udinese 28, Frosinone 28, Sassuolo 26, Salernitana 15.

*una partita in meno