Mercato pirotecnico per il Milan, sacrificato il big: hanno già deciso

Mercato pirotecnico per il Milan finanziato dalla grande cessione: hanno deciso chi è il sacrificato, addio ai rossoneri

La contestazione di San Siro ha certificato l’umore del popolo rossonero: i tifosi del Milan non sono soddisfatti del secondo posto in classifica e di un cammino europeo deludente in Champions ed Europa League.

Ora si lavora al rilancio ed è ormai chiaro che si ripartirà senza Stefano Pioli. Il Milan è a caccia di un nuovo allenatore e i nomi accostati al club rossonero sono tanti, ultimo in ordine di tempo Mancini, proposto alla società senza però grosse possibilità di far partire una vera e propria trattativa. In ascesa c’è la candidatura di Fonseca, con i nomi di Conceicao e van Bommel da tenere in grande considerazione.

Chiunque sarà il prossimo allenatore, dovrà fare i conti con una rosa che potrebbe perdere uno dei big di quest’anno: non è escluso, infatti, che la dirigenza decida di avallare una grande cessione per fare un mercato scoppiettante in ingresso, come successo lo scorso anno con l’addio di Tonali.

Calciomercato Milan, via Maignan: scelta fatta

Proprio sull’eventuale cessione eccellente in casa Milan si è soffermato il sondaggio di Calciomercato.it: su X è stato chiesto quale big dovrebbero sacrificare i rossoneri per fare un grande mercato.

Il prescelto è Mike Maignan, non certo alla sua migliore stagione italiana, che ha raccolto il 58,5% di voti. Dietro di lui c’è Leao, un altro di quelli che ha deluso quest’anno, con il 29,8%. Pochi, invece, quelli che metterebbero sul mercato Theo Hernandez: appena il 9,6% di preferenze sono andate al terzino francese. Ancora meno quelli che pensano a Pulisic come sacrificato eccellente (2,1%): del resto l’americano è stato tra le note liete di quest’anno, tenendo spesso a galla con i suoi gol la squadra di Pioli.