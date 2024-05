Lazio, agente Immobile: “Punto di riferimento. La verità sull’Arabia Saudita”

Le dichiarazioni dell’agente ai microfoni di Calciomercato.it nel corso del Gran Gala del Calcio Adicosp in corso di svolgimento a Roma

A margine del Gran Gala del Calcio Adicosp ha parlato Alessandro Moggi. Il noto agente – intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it – ha rilasciato delle dichiarazioni su Ciro Immobile: “È un punto di riferimento anche per tutto l’ambiente, è un intoccabile e senza dubbio lo è stato anche in questi anni in cui ha ricevuto delle offerte ma ha sempre rifiutato e come lui anche il presidente Lotito. Ciro ha sempre accettato con grande onore la possibilità di restare alla Lazio”.

Anche lui è stato corteggiato dall’Arabia Saudita che sta monopolizzando il mercato – “Credo che sia un’opportunità invece, per tutto e per tutti. Se vediamo le difficoltà economiche nei nostri campionati, in particolare in Italia, quando arriva un’opportunità di ricevere offerte importanti perché no?”.

Una battuta poi su Alberto Gilardino pronto a continuare la sua avventura a Genova: “Gilardino ha dichiarato che resta (ride, ndr.), lo ha detto lui”.