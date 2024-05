Napoli, Calzona senza mezzi termini: “È improponibile”

Le dichiarazioni del tecnico del Napoli al termine della partita contro l’Udinese, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A

Il Napoli non sa più vincere. Il tecnico degli azzurri, Calzona, non può certo essere soddisfatto del risultato finale, sfuggito nel recupero: “Nel primo tempo il giro palla era macchinoso, poi nella ripresa abbiamo fatto meglio – afferma l’allenatore del Napoli a Dazn -. Peccato perché è la terza partita che ci sfugge nei minuti finali. E’ un’annata storta. Quando la partita si fa sporca non è il nostro campo. Siamo mancati nell’uno contro uno e non abbiamo attaccato bene la profondità”.

Poi Calzona parla del futuro del Napoli. Per il club azzurro la parola d’ordine è ripartire: “Pensavo che si potesse far meglio, ma purtroppo non è stato così – prosegue Calzona -. Il futuro del Napoli va chiesto alla dirigenza. Abbiamo le qualità per far meglio, è stata una stagione deludente e disgraziata. Bisogna chiudere in bellezza, anche perché la squadra sta proponendo un buon calcio ed è più ordinata. Questo già è abbastanza vista la stagione. Le voci sul futuro non fanno bene, ma Napoli è una grande piazza e ci sta che si parli tanto”.

Una battuta, dunque, arriva anche sul suo futuro che non sarà al Napoli insieme ad un altro allenatore: “Non mi è stato proposto niente – conclude Calzona -. Se il Napoli prende un altro allenatore porterà il suo staff. Una cosa del genere è improponibile”