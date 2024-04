“Dybala all’Inter”: l’annuncio in diretta scuote la Serie A. Marotta starebbe ancora pensando all’argentino, tutti i dettagli

È la settimana dei festeggiamenti in casa Inter. Dopo lo Scudetto vinto nel Derby, il mondo nerazzurro si prepara per la grande festa di domenica insieme ai propri tifosi.

Si gode il momento anche la dirigenza nerazzurra, capitanata da Beppe Marotta, che sta però lavorando già in vista della prossima stagione. Chiusi i colpi Zielinski e Taremi, il grande obiettivo per l’estate è Buongiorno del Torino. Lo ha confermato su ‘ControCalcio’, in diretta Twitch, Fabio Bergomi: “L’Inter sta provando a prendere Buongiorno, per questo ha rimandato la conferma di Acerbi e di de Vrij. Buongiorno è l’unico obiettivo che l’Inter vuole. L’obiettivo è Pavard-Buongiorno-Bastoni“. Ma non solo Buongiorno.

Calciomercato Inter, Marotta non dimentica Dybala: l’indiscrezione

Bergomi fa anche due nomi a sorpresa per completare l’attacco di Simone Inzaghi. Uno è un grande ritorno di fiamma, ovvero il ‘pallino’ di Marotta, Paulo Dybala.

“C’è ancora amore con Benzema, poi Marotta non ha mai smesso di pensare a Dybala”, ha annunciato in diretta su Twitch Bergomi. Come noto, l’argentino ex Juventus è stato già cercato da Marotta anche per l’arrivo a Milano dopo l’addio ai bianconeri. Il dirigente dell’Inter non avrebbe mai smesso di pensare a Dybala. Staremo a vedere.