Tra conferme e smentite: la Juve e il doppio annuncio su Di Gregorio e Colpani

Juventus attiva sul mercato, tra gli obiettivi anche Di Gregorio e Colpani: il doppio annuncio sui talenti del Monza

La Juventus si concentra per chiudere al meglio la stagione, ma intanto pensa già al futuro e gli obiettivi importanti sul mercato non mancano. Giuntoli si sta muovendo per rinforzi di spessore, che al tempo stesso possano rappresentare colpi di prospettiva. Sguardo in particolare sul Monza, che anche quest’anno ha messo in vetrina giocatori dal grande talento.

Come raccontato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, la Juventus ha incontrato il Monza per parlare di Di Gregorio e Colpani. Nei piani di Giuntoli, ci sono proposte di scambio per convincere il Monza, inserendo nella trattativa giocatori come Miretti, Nicolussi-Caviglia, Iling Jr. e Djalò. Una conferma della serietà delle intenzioni dei bianconeri è arrivata da Michele Franco, ds dei brianzoli, intervenuto ai microfoni di ‘Tv Play’.

Colpani si allontana: il segnale non solo alla Juve ma a tutti i naviganti

Franco ha parlato in questi termini di Di Gregorio, confermando che molte big lo vogliono: “Le sue prestazioni attirano diversi club importanti. La Juventus? Abbiamo rapporti importanti con tutti i top team”.

Dichiarazioni di una certa rilevanza anche su Colpani, su cui però, per il momento, l’intenzione sembra quella di non farlo partire: “Ha un contratto lunghissimo con noi, anche se ci fa piacere che i nostri migliori talenti siano seguiti da squadre importanti. Offerta convincente per farlo partire? No, in sede di mercato faremo valutazioni a 360 gradi”. Quindi, su Palladino: “A fine stagione parleremo con lui e capiremo il da farsi”.