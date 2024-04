Milan, Ibra contro tutti per il nuovo allenatore: “Pronto a fare un passo indietro”

Ibrahimovic contro tutti per il nuovo allenatore del Milan. L’annuncio in diretta: “Pronto a fare un passo indietro”

È già iniziata la caccia al nuovo allenatore in casa Milan. L’eliminazione nei quarti di Europa League ed il sesto KO consecutivo nel Derby hanno di fatto sancito la fine dell’avventura di Stefano Pioli sulla panchina rossonera.

Come anticipato negli scorsi giorni da Calciomercato.it, si allunga la lista dei candidati per la panchina e la dirigenza rossonera starebbe valutando anche Manuel Pellegrini. Uno dei nomi in cima alla lista del Milan rimane quello di Antonio Conte.

Luca Cohen, in diretta Twitch su ‘ControCalcio’, ha parlato così del tecnico ex Inter e Juve ed in particolare della posizione di Ibrahimovic: Dopo il derby Ibrahimovic avrebbe avuto un colloquio con Gerry Cardinale ed avrebbe ribadito con forza il nome di Conte, alzando anche la voce e cercando di imporre il nome”.

Milan, Ibra spinge per Conte: le ultime sul nuovo allenatore

“Qualora non venisse Antonio Conte è paventata l’ipotesi che Ibra possa fare un passo indietro rispetto al suo ruolo. Ibra è perentorio sul nome di Conte”, ha annunciato il volto di ‘ControCalcio’ su Twitch.

Ibrahimovic, dunque, starebbe spingendo con forza per l’arrivo di Antonio Conte. Gli occhi sono puntati anche su Thiago Motta e sulla pista estera Lopetegui. In ogni caso, come annunciato da Furlani, l’ultima parola spetterà a Gerry Cardinale. Al momento l’unica certezza sembra essere la separazione anticipata con Stefano Pioli.