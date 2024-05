Thiago Motta-Juve, annuncio clamoroso: “Come Xabi Alonso”

Thiago Motta-Juve, annuncio clamoroso in diretta: “Come Xabi Alonso”. Le parole sul futuro del tecnico

Il futuro di Allegri e Thiago Motta sarebbe ancora da scrivere. L’avvicendamento sulla panchina della Juve non sembra così sicuro.

A rivelarlo è Ivan Zazzaroni, che ha annunciato a ‘Pressing’ sui canali ‘Mediaset’: “Non sono così convinto che Thiago Motta sarà l’allenatore della Juve. Possibile ma non sono così convinto. Thiago Motta ha un carattere particolarissimo, dovrà valutare budget, giocatori”.

“E poi c’è altro in giro per Thiago Motta. – ha aggiunto il direttore del ‘Corriere dello Sport’ – E potrebbe anche fare come Xabi Alonso, che ha deciso di restare un altro anno a Leverkusen. E lo volevano tutti”.

Juventus, la rivelazione sul futuro di Thiago Motta

Nel frattempo, ieri la Curva della Juve allo Stadio Olimpico è tornata ad esporre lo striscione: “Mister Allegri devi restare, al Mondiale con te vogliamo andare”. I tifosi bianconeri sono ancora divisi sul futuro dell’allenatore.

Tuttavia, come anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, Allegri è ormai al capolinea: la decisione di John Elkann è di tagliare col passato ed intraprendere un nuovo percorso. Ad oggi, l’unico nome sondato – e già contattato – dalla Juventus è quello di Thiago Motta, che rimane in pole position per assumere la guida tecnica della Juve. Staremo a vedere.