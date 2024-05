Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 maggio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 6 maggio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 6 maggio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Conceiçao ci prova”. Milan tra contestazione e scelta del tecnico. Pogacar alla Pantani. Juve quasi fatta: Champions più vicina e la Roma resta in corsa. Malagò: “Governo? Zero rispetto per lo sport”.

Così apre il Corriere dello Sport: “Roba da Premier”. Roma-Juve pari bellissimo, ma aiuta più Max che DDR. Napoli, l’occasione di mastro Lindstrom. Atalanta all’assalto: Gasp per l’aggancio. Sinner: “In campo quando sarà al 100%”.

L’apertura di Tuttosport: “Juve: Fede e speranza”. La Roma fa slittare la qualificazione Champions: ma con un Chiesa così in Coppa Italia… Il Toro a Superga, amore e vergogna. Milan, pari e contestazione. Addio a Menotti.