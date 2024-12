Jimenez chiede spazio: dal Milan al ritorno in Spagna, il futuro si scrive adesso

L’esterno spagnolo sta giocando parecchio nel Milan Futuro, ora è arrivato il momento della prima squadra: il punto della situazione

In questi giorni di caos e cambiamenti in casa Milan, i giovani di Daniele Bonera sognano l’impiego in prima squadra. D’altronde è stato lo stesso Paulo Fonseca a parlare di questa possibilità.

E’ successo in conferenza stampa, dopo la sfida contro la Stella Rossa, quando l’ex Lille ha puntato il dito contro alcuni calciatori, che non danno tutto per la maglia. Tra infortuni e ‘punizioni’, dunque, sono diversi i ragazzi che sperano di avere un’occasione. In prima linea c’è chiaramente Francesco Camarda, ma sugli esterni qualcosa può succedere: con Theo Hernandez in panchina, Jimenez e Bartesaghi hanno la possibilità concreta di scendere in campo e di sfidare Filippo Terracciano, che al momento è il favorito. Paulo Fonseca nei giorni scorsi ha speso parole importanti per l’italiano, che fisicamente appare il più pronto. Il talento e l’estro dello spagnolo, però, non possono certo essere ignorati.

Milan, Jimenez in prima squadra: allenamento con Ibra

L’ex Real Madrid, per il quale è stata investita una cifra sui 5 milioni di euro, sta dimostrando nel Milan Futuro di essere pronto per giocare con i grandi.

E’ evidente che la Serie C gli stia alquanto stretta. Il Diavolo ha scommesso tanto su di lui e per Ibrahimovic sarebbe dovuto essere il vice Theo Hernandez. Lo ha detto apertamente in estate, ma i fatti e Fonseca lo stanno smentendo. Dalle parti di via Aldo Rossi sono convinti, però, che presto avrà la sua occasione.

Ma non è detto che ciò accada da esterno basso. Con Bonera d’altronde gioca alto (può farlo sia a destra che a sinistra) e con il portoghese potrebbe fare lo stesso, magari al posto di Yunus Musah. E’ una possibilità, ma Jimenez è pronto per tornare a mostrare il suo talento e la sua velocità a San Siro. E’ arrivato il momento per farlo, anche perché gennaio è ormai dietro l’angolo e non mancano le squadre intenzionate a dargli una maglia. In Spagna lo ha cercato il Valencia, che lo vorrebbe in prestito, ma il Milan al momento non vuole privarsi del calciatore, che nel frattempo ha cambiato agente e che oggi si è allenato a Milanello in prima squadra, sotto gli occhi attenti di Fonseca, ma anche di Zlatan Ibrahimovic. E’ tempo di capire se il mister ha davvero voglia di puntare su di lui.