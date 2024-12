Lazio scippata, Taveres subito da una big di Serie A

Il calciatore continua a fare la differenza con la maglia biancoceleste. E’ uno degli elementi più apprezzati nella formazione di Baroni

La Lazio di Claudio Lotito non si ferma più. I biancocelesti anche ieri hanno conquistato la vittoria, battendo ad Amsterdam l’Ajax con un netto 3 a 1, grazie alle reti di Tchaouna, Dele-Bashiru e Pedro.

Il club capitolino sembra essere una macchina perfetta, che non paga i cambi massicci di formazione. Marco Baroni può così affidarsi a turnover importanti senza particolari conseguenze. Il successo di ieri non ha fatto altro che confermare lo strapotere in Europa League, in cui sono arrivate ben cinque vittorie e un pareggio. I biancocelesti sono dunque al primo posto a pari punti con l’Athletic Bilbao, ma con una migliore differenza reti.

Il percorso fin qui della Lazio è davvero incredibile: prima del match contro l’Ajax, i biancocelesti avevano battuto il Napoli in ben due occasioni. Due vittorie che fanno capire la grandezza della squadra costruita da Claudio Lotito, che è ai Quarti di finale di Coppa Italia e a soli tre punti dalla vetta della classifica in Serie A.

Calciomercato Lazio, Tavares al Napoli: la scelta dei tifosi su X

Lunedì ci sarà l’Inter a misurare le ambizioni della Lazio, che nel frattempo si gode il grande momento e tutti quei calciatori, che un po’ più di altri stanno facendo la differenza e che inevitabilmente stanno iniziando a far gola alle altre big del campionato italiano, ma non solo.

Il giocatore che più sta stupendo è sicuramente Tavares. Il terzino sinistro, protagonista di una stagione superlativa, secondo i nostri utenti, invitati a votare dal profilo X di Calciomercato.it, sarebbe il miglior colpo per il Napoli. Il suo approdo in Campania ha raccolto il 35% delle preferenze. Il secondo gradito del podio è, invece, andato a Gila, visto come un buon rinforzo per la difesa della Juventus (25%). Hanno raccolto gli stessi voti il trasferimento di Rovella al Milan e quello di Castellanos all‘Inter.