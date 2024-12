Nuova proprietà e torna Paratici: “È il nome che piace di più”

L’ex dirigente della Juve sta ancora scontando la squalifica per le plusvalenze: “Valutato positivamente per la sua lungimiranza nello scovare giovani talenti”

Fabio Paratici sta per tornare in pista? In realtà la squalifica di 30 mesi, per le plusvalenze ai tempi della Juventus, non lo ha mai allontanato dal calcio. Dal grande calcio, con il dirigente emiliano che ha continuato a operare in qualche modo, gravitando come consulente soprattutto attorno a quel Tottenham che è stato costretto a lasciare ufficialmente dopo la sospensione inflittagli dalla FIGC.

Nelle scorse settimane, diciamo anche un mese e mezzo fa sono tornate a circolare voci su un suo possibile ritorno in Serie A. Un club in particolare è stato (ri)accostato al 52enne, ovvero la Roma. Paratici al posto di Ghisolfi, con il secondo oggi molto meno traballante rispetto a quando è riemerso il profilo dell’ex bianconero per il ruolo di Direttore sportivo del club capitolino.

Paratici sembra essere particolarmente apprezzato dai Friedkin, proprietari della Roma e, da poco, dell’Everton. Secondo le ultime indiscrezioni di ‘Team Talk’, proprio dai ‘Magpies’ potrebbe ripartire il manager di Borgonovo Val Tidone, alla Juventus per undici anni dopo la felice avventura alla Sampdoria come responsabile dello scouting.

Paratici potrebbe ripartire dall’Everton dei Friedkin: “Valutato positivamente per la sua capacità di trattare con giocatori di alto livello, come Cristiano Ronaldo”

I neo proprietari del club di Premier League pensano anche ad Ashworth, che al Manchester United è durato un battito di ciglia, ma come scrive la fonte britannica, “il nome che al momento piace di più è quello di Fabio Paratici”.

Per ‘Team Talk’, Paratici è “valutato positivamente per la sua capacità di trattare con giocatori di alto livello – come accaduto con Cristiano Ronaldo – ma anche per la sua lungimiranza nello scovare giovani talenti dal grande potenziale”.

Paratici sarebbe dunque il favorito a sostituire Kevin Thelwell. E come sottolinea il sito inglese, “la sua squalifica scade la prossima estate, in linea con la possibile tempistica della sua assunzione per sostituire l’attuale direttore sportivo, il cui contratto scade nello stesso periodo”.