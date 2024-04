Attaccante fuori rosa in Serie A: la decisione spiazza tutti

La società avrebbe preso una decisione forte: attaccante ormai fuori dai piani, finisce fuori rosa, ecco come stanno le cose

Finale di stagione a ritmo serrato, le partite si susseguono ma molte società pensano già alle scelte future, non soltanto per quanto riguarda gli allenatori. Occhio a un attaccante in Serie A improvvisamente finito fuori rosa e con un destino che sembra segnato.

Questa sera, Fiorentina in campo a Bergamo, contro l’Atalanta, per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, a caccia della seconda finale di fila. Viola che però faranno ancora a meno di Nzola, già escluso nelle ultime sfide. Con il Genoa, l’attaccante aveva avuto problemi fisici, mentre con Viktoria Plzen e Salernitana erano stati addotti problemi personali. L’ennesima esclusione dai convocati, però, fa sorgere il dubbio che il club, insoddisfatto per il suo rendimento (soltanto 4 reti in stagione), abbia deciso di metterlo fuori rosa in questa parte finale di stagione, come spiegato dal ‘Corriere dello Sport. In estate, dunque, vicinissima la cessione per trovargli una nuova sistemazione.