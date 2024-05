Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 maggio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 14 maggio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 14 maggio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Inter d’oro”. “Caccia al biglietto, 210mila per domenica”. In taglio centrale il mercato del Milan: “Fofana e Royal pronti 50 milioni”. Di spalla il futuro delle panchine di Serie A: “Bologna, se Motta va via il primo obiettivo è Sarri”.

Così apre il Corriere dello Sport: “Juve, 100 milioni da Max”. Domani la Coppa: Allegri si prepara a lasciare al club una ricca eredità. Di spalla: “Napoli, vertice per il nuovo allenatore”. E ancora: “Rebus Dybala: il quinto posto per blindarlo”. In basso: “Il sorpasso di Italiano”. La Fiorentina supera il Napoli: è ottava.

L’apertura di Tuttosport: “Juve, tutti in Chiesa”. Domani la finale di Coppa Italia con l’Atalanta: Allegri e i tifosi si aggrappano all’azzurro. Al centro: “Bologna in Champions, Pavlidis e grandi progetti”. In taglio basso: “Un Milan in bilico: Maignan-Theo, grana rinnovo”.