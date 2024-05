Dal Napoli alla Juve con la clausola: giallo risolto

La Juventus piomba su uno dei difensori finiti nel mirino del Napoli: Cristiano Giuntoli fiuta l’affare

Possibile affare per la Juventus che ha messo nel mirino uno dei difensori più chiacchierati del calciomercato europeo e in passato vicino al Napoli.

La stagione sta per volgere al termine, e dopo la finale di Coppa Italia in programma questa sera, la Juventus inizierà a lavorare alacremente per la prossima annata sportiva. Da un lato c’è da risolvere la vicenda relativa alla panchina, con l’avventura di Massimiliano Allegri che sembra ormai essere giunta al capolinea.

Dall’altro, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli lavora sotto traccia anche per piazzare i primo colpi di mercato in vista della stagione che vedrà i bianconeri tornare a disputare la Champions League. Diversi i profili analizzati dall’uomo-mercato del club bianconero che avrà il compito di rinforzare i vari reparti, dragando il mercato europeo. Chiaramente, si punterà su profili di affidabilità e prospettiva, ma senza andare su nomi extra-lusso.

Calciomercato Juventus, un difensore nel mirino di Giuntoli

In tal senso – come riportato da ElNacional – si registra l’interessamento della Juventus per Robin Le Normand, tra i ‘gioielli’ della Real Sociedad, arrivata agli ottavi di finale di Champions League dopo aver chiuso la fase a gironi al primo posto, davanti a Inter, Benfica e Salisburgo. Il giocatore, tra i punti fermi della formazione spagnola, lo scorso anno finì anche nel mirino del Napoli.

Tra i giocatori a essersi messi in mostra nel corso della stagione ormai agli sgoccioli insieme ai vari Mikel Merino, Martín Zubimendi o Takefusa Kubo, Robin Le Normand sarebbe finito nel mirino della Juventus che sarebbe disposta a mettere sul piatto un’offerta pari a trenta milioni di euro. Difensore centrale classe ’96 spagnolo di origini francesi, ha altri due anni di contratto con la Real Sociedad, ma potrebbe lasciare il club iberico a fronte del pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro.

Occhio, però, ad alcuni ostacoli: non solo la possibile riluttanza della Real Sociedad a lasciar andare facilmente il proprio, ma anche alla concorrenza dell’Atletico Madrid, a caccia di volti nuovi per rinforzare il pacchetto arretrato. Il giocatore, del resto, conosce bene il campionato spagnolo e non correrebbe alcun rischio di adattamento.