Proposta choc, UFFICIALE: addio Var dalla prossima stagione

Iniziano ufficialmente le discussioni tra lega e club per valutare la possibile abolizione del Var dalla prossima stagione

Una svolta epocale e inattesa potrebbe sconvolgere il mondo del calcio nei prossimi giorni. Uno dei principali campionati in Europa e nel mondo, infatti, ha iniziato a valutare su proposta di un club la possibile abolizione del Var come strumento di supporto arbitrale a partire dalla stagione 2024/25.

Una possibilità nata da un comunicato ufficiale diffuso dal Wolverhampton con il quale è stato richiesto alla Premier League di valutare la cancellazione del Var. Questa la nota del club inglese: “Dopo 5 stagioni di utilizzo in Premier League è ora di avere un dibattito costruttivo e critico sull’utilizzo della Var: la nostra posizione è che il prezzo che stiamo pagando per un piccolo miglioramento nell’accuratezza delle decisioni arbitrali è in contrasto con lo spirito del nostro gioco e per questo dovremmo smettere di utilizzarla a partire dalla prossima stagione. Non vogliamo incolpare nessuno e tutti hanno lavorato per trasformare il maggiore utilizzo della tecnologia in un successo, ma vogliamo il risultato migliore per il calcio“.

Non si è fatta attendere la risposta ufficiale da parte della lega britannica, subito rimbalzata sui principali tabloid d’Inghilterra: “La Premier League può confermare che faciliterà una discussione sul VAR con i nostri club all’assemblea generale annuale del mese prossimo. I club hanno il diritto di presentare proposte alle riunioni degli azionisti e riconosciamo le preoccupazioni e le questioni relative all’uso del VAR”.

Premier League verso l’abolizione del Var: via alle votazioni

L’apertura da parte della Premier League ad una discussione sulla proposta di abolizione del Var dalla stagione 2024/25 lascia quindi aperto qualsiasi possibile scenario.

Come riferito dal ‘The Athletic’, i 20 club inglesi che fanno parte della massima serie saranno chiamati ad esprimersi il prossimo 6 giugno nell’incontro annuale di Harrogate. Un vertice nel quale le società potranno votare l’abolizione o meno dal Var come strumento di supporto arbitrale durante le partite di campionato. Qualora la proposta del Wolverhampton venisse supportata da una maggioranza di due terzi (almeno 14 squadre), questa verrebbe approvata come sancito dal diritto costituzionale della Premier League sulla modifica alle regole. Da parte del consiglio di amministrazione vi è un’opinione negativa sulla possibile rimozione del Var.