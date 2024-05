Giuntoli rimanda la decisione su Allegri e fissa l’obiettivo: “C’è tempo”

Juventus, le parole di Cristiano Giuntoli ai microfoni di Mediaset. Ecco quanto dichiarato dal football director bianconero

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Cristiano Giuntoli ha toccato molti temi nella consueta intervista pre partita, pochi istanti prima del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Di seguito i temi più caldi:

PRIMA FINALE DA DIRIGENTE E TIFOSO – “Si tratta di una grandissima emozione, è il coronamento di un’annata importante. La squadra ci ha portato in finale di Coppa Italia e in Champions League, che erano i nostri obiettivi. Speriamo di fare una bella figura”.

ALLEGRI – “Non stiamo pensando al mercato. Sicuramente ci dovremo organizzare, fare il punto con il mister e con la società. Per il futuro c’è tempo”.

IMPORTANZA DI UN’EVENTUALE VITTORIA – “Vincere aiuta a vincere, ci darebbe quella linfa necessaria per dare continuità al progetto. Koopmeiners? Un bravo calciatore, l’Atalanta ne è piena. Io voglio parlare dei nostri, sono bravi e ci hanno portato in finale. Il focus è su questa sera, vogliamo godercela fino in fondo”.