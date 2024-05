Juventus-Allegri: è tutto pronto per un addio già studiato I CM.IT

Il club bianconero prepara la separazione dal tecnico livornese, ancora sotto contratto per un altro anno.

Sono le ore dell’addio: di un addio atteso, immaginato e programmato. Come raccontato negli ultime mesi su Calciomercato.it e durante le trasmissioni di ‘TiAmoCalciomercato’ in onda su Tv Play, Massimiliano Allegri e la Juventus sono pronti a separarsi per la seconda volta dopo una stagione complessa e difficile, caratterizzata sì dall’obiettivo della Champions League, ma anche e soprattutto da tanti risultati deludenti in campionato che hanno fatto inevitabilmente storcere il naso alla dirigenza.

Thiago Motta si conferma così il prescelto di Giuntoli per il nuovo corso e nei prossimi giorni è atteso il contatto definitivo per l’accordo totale, dopo quello trovato nei mesi scorsi per un biennale con eventuale opzione.

Allegri e la buonuscita: ecco la verità

Ma come sarà definito e formalizzato l’addio di Allegri? Sulla carta, si tratta di un esonero con intesa economica essendo il livornese ancora sotto contratto per un altro anno. E secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, non dovrebbero volare stracci: da quanto trapela, infatti, lo stesso tecnico non ha intenzione di mantenere una posizione rigida e per questo si dovrebbe arrivare ad un’intesa non troppo faticosa.