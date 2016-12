Napoli, Maradona 'stuzzica' Mertens: "Gol come il mio? Chiedete cosa voleva fare"

28/12/2016 14:50

NAPOLI MARADONA MERTENS / La prestazione di Mertens contro il Torino di due settimane fa ha scomodato paragoni con Diego Armando Maradona soprattutto per il quarto gol del belga. Proprio sulle similutidini tra la rete del numero 14 del Napoli e le magie dell'argentino, è intervenuto il 'Pibe de Oro' parlando a 'Sky': "Ho visto il gol, bisogna chiedergli se ha calciato in porta o ha provato a mettere un cross. Per me ha tentato a crossare. E' un gol bellissimo, ma noi comunque dobbiamo dire la verità, senza polemiche".

B.D.S.