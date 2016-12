Premier League, la cronaca di Manchester United-Middlesbrough 2-1

Maurizio Russo

31/12/2016 16:00

MANCHESTER UNITED MIDDLESBROUGH LIVE / Manchester United e Middlesbrough si affrontano nella diciannovesima ed ultima giornata del girone di andata di Premier League. La formazione di Mourinho vuole proseguire la striscia di quattro vittorie consecutive per riavvicinarsi al quarto posto che vale i preliminari di Champions, mentre quella di Karanka è alla ricerca di preziosi punti salvezza. Calciomercato.it vi offre il match di 'Old Trafford' in tempo reale.

CLASSIFICA: Chelsea 46; Liverpool 40; Manchester City 39; Arsenal 37; Tottenham 36; Manchester United 33; Everton* 27; Southampton 24; West Bromwich 23; Watford e West Ham 22; Bournemouth e Stoke 21; Burnley 20; Middlesbrough 18; Leicester 17; Crystala Palace 16; Sunderland 14; Hull* 13; Swansea 12.

*una partita in più