Adesso è davvero finita: Bonucci, altro che Europeo

Leonardo Bonucci vicinissimo all’ultima partita da calciatore professionista: decisione importante per il difensore

Doveva essere, nei piani di Leonardo Bonucci, una stagione importante. Nata però da subito piuttosto male, con la rottura con la Juventus. E anche i successivi tentativi di rilancio non sono andati a buon fine, anzi. Al punto che per il difensore si avvicina una chiusura malinconica di carriera.

Sei mesi all’Union Berlino, con la speranza di mettersi in luce con la vetrina della Champions League. Un periodo però disastroso per lui e per la squadra tedesca, lasciata in malo modo e senza neanche voltarsi in inverno. Altra occasione al Fenerbahce dove però l’andazzo è rimasto uguale. Dopo le prime gare, anche in Turchia è finito ai margini, con l’onta del rigore sbagliato in Conference League contro l’Olympiacos e costato l’eliminazione, ritrovando il campo solo per due mini scampoli di partita nelle recenti gare con Kayserispor e Galatasaray.

Un rendimento del genere, ovviamente, non gli ha permesso di entrare nel giro delle convocazioni del Ct della Nazionale Luciano Spalletti e per lui non ci sarà la partecipazione a Euro 2024, che avrebbe voluto come ultimo grande appuntamento per chiudere il suo percorso. Così, la gara di domenica tra Fenerbahce e Istanbulspor potrebbe essere per lui l’ultima da professionista. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, Bonucci, che esaurirà il suo contratto con i gialloblù turchi, sta pensando al ritiro dal calcio giocato, a 37 anni.