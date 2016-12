Atalanta, i dettagli del colpo Kessié firmato Conte

28/12/2016 09:09

KESSIE' CHELSEA / Il calciomercato invernale si avvicina e Franck Kessié ne è uno dei protagonisti annunciati: il Chelsea di Antonio Conte, per lo sprint decisivo finalizzato alla vittoria del titolo in Premier League, guarda alla Serie A a caccia di rinforzi ed è pronto a chiudere per il centrocampista ivoriano, corteggiato anche dal Liverpool in Inghilterra. I dettagli dell'operazione in casa 'Blues': 25 milioni per il cartellino del giocatore, ingaggio da 2/2.5 milioni all'anno per il talento orobico. La Juventus, in passato interessata a Kessié, ha deciso di mollare la presa per evitare di partecipare ad aste.

S.D.