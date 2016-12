VIDEO - Inter, Gabigol ci prova con l'italiano e Miangue se la ride!

20/12/2016 09:52

INTER GABIGOL ITALIANO / Dopo tantissime partite di assenza Gabigol è tornato a scendere in campo con la maglia dell'Inter, nonostante un minutaggio comunque molto ridotto per l'attaccante è un primo passo avanti. Il suo futuro rimane comunque incerto, come Calciomercato.it vi ha raccontato per Gabigol si parla anche di un ritorno in Brasile oltre le ipotesi italiane.

Intanto Gabigol sta imparando l'italiano ed il compagno di squadra, Senna Miangue, ha voluto testare i progressi del brasiliano durante un pasto. Per il risultato finale rimandiamo il giudizio a voi, una cosa è certa: Miangue si è fatto delle belle risate.

GUARDA IL VIDEO!